О нас
Report Georgia
Аудио новости

Астронавты NASA установили новые батареи на поверхности МКС

Астронавты NASA установили новые батареи на поверхности МКС Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер в ходе выхода в открытый космос успешно завершили замену батарей на поверхности Международной космической станции (МКС).
ИКТ
1 февраля 2021 г. 22:22
Астронавты NASA установили новые батареи на поверхности МКС

Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер в ходе выхода в открытый космос успешно завершили замену батарей на поверхности Международной космической станции (МКС).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"У нас есть подтверждение, что последняя установленная литий-ионная батарея правильно сконфигурирована", - объявила диктор в ходе трансляции, которая ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Таким образом, астронавты закончили все работы по замене устаревших блоков питания на МКС, которые начались еще в январе 2017 года.

Помимо этого, Хопкинс и Гловер установили камеру высокого разрешения на модуле Destiny. Планируется, что астронавты также проведут работы по замене элементов дистанционного манипулятора на японском модуле Kibo.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
1 февраля 2021 г. 11:42
США могут создать с Японией фонд для вытеснения Китая с рынка систем 5G
США могут создать с Японией фонд для вытеснения Китая с рынка систем 5G
1 февраля 2021 г. 11:16
Началось расследование взрыва космического корабля SpaceX
Началось расследование взрыва космического корабля SpaceX
31 января 2021 г. 08:54
Xiaomi научила смартфоны заряжаться по воздуху
Xiaomi научила смартфоны заряжаться по воздуху
29 января 2021 г. 12:05
Создана новая торговая платформа для почтовых и курьерских компаний
Создана новая торговая платформа для почтовых и курьерских компаний
29 января 2021 г. 11:59
Экспортные доходы “Азеркосмос” выросли на 4%
Экспортные доходы “Азеркосмос” выросли на 4%
29 января 2021 г. 11:55
В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
29 января 2021 г. 04:52
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram
29 января 2021 г. 00:49
На смартфоны Honor вернут сервисы и программы Google
На смартфоны Honor вернут сервисы и программы Google
28 января 2021 г. 22:14
Американские санкции обрушили поставки Huawei
Американские санкции обрушили поставки Huawei
28 января 2021 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi