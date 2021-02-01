Астронавты NASA установили новые батареи на поверхности МКС

Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер в ходе выхода в открытый космос успешно завершили замену батарей на поверхности Международной космической станции (МКС).
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
"У нас есть подтверждение, что последняя установленная литий-ионная батарея правильно сконфигурирована", - объявила диктор в ходе трансляции, которая ведется на
Помимо этого, Хопкинс и Гловер установили камеру высокого разрешения на модуле Destiny. Планируется, что астронавты также проведут работы по замене элементов дистанционного манипулятора на японском модуле Kibo.