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Астронавтический конгресс в Баку стал трендом в социальных сетях

Астронавтический конгресс в Баку стал трендом в социальных сетях Проходящий в Азербайджане 74-й Международный астронавтический конгресс находится в центре внимания мировой общественности.
ИКТ
3 октября 2023 г. 14:13
Астронавтический конгресс в Баку стал трендом в социальных сетях

Проходящий в Азербайджане 74-й Международный астронавтический конгресс находится в центре внимания мировой общественности.

Как сообщает Report, согласно подсчетам ведущей американской программы мониторинга и анализа социальных сетей Talkwalker, хештег #IAC2023 стал трендом в социальных сетях.

Конгресс также возглавляет в социальных сетях список наиболее популярных мероприятий.

Отметим, что 74-й Международный астронавтический конгресс проводится в Азербайджане 2-6 октября. В престижном мероприятии принимают участие более 5300 представителей из 136 стран.

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Версия на английском языке Astronautical Congress in Baku becomes trend on social networks
Версия на азербайджанском языке Bakıda keçirilən 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresi sosial mediada trend olub

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