Астронавтический конгресс в Баку стал трендом в социальных сетях

Проходящий в Азербайджане 74-й Международный астронавтический конгресс находится в центре внимания мировой общественности.

Проходящий в Азербайджане 74-й Международный астронавтический конгресс находится в центре внимания мировой общественности.

Как сообщает Report, согласно подсчетам ведущей американской программы мониторинга и анализа социальных сетей Talkwalker, хештег #IAC2023 стал трендом в социальных сетях.

Конгресс также возглавляет в социальных сетях список наиболее популярных мероприятий.

Отметим, что 74-й Международный астронавтический конгресс проводится в Азербайджане 2-6 октября. В престижном мероприятии принимают участие более 5300 представителей из 136 стран.