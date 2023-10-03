Астронавтический конгресс в Баку стал трендом в социальных сетях

Проходящий в Азербайджане 74-й Международный астронавтический конгресс находится в центре внимания мировой общественности.
Как сообщает Report, согласно подсчетам ведущей американской программы мониторинга и анализа социальных сетей Talkwalker, хештег #IAC2023 стал трендом в социальных сетях.
Конгресс также возглавляет в социальных сетях список наиболее популярных мероприятий.
Отметим, что 74-й Международный астронавтический конгресс проводится в Азербайджане 2-6 октября. В престижном мероприятии принимают участие более 5300 представителей из 136 стран.