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Асет Асавбаев: Цифровизация железной дороги необходима для повышения конкурентоспособности

Асет Асавбаев: Цифровизация железной дороги необходима для повышения конкурентоспособности Асет Асавбаев: Цифровизация железной дороги необходима для повышения конкурентоспособности
ИКТ
3 июня 2025 г. 15:01
Асет Асавбаев: Цифровизация железной дороги необходима для повышения конкурентоспособности

Для такой сложной и капиталоемкой отрасли, как железная дорога, цифровизация - это не просто тренд, а необходимость для развития и повышения конкурентоспособности.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) Асет Асавбаев в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, Азербайджан расположен на пересечении важных транспортных коридоров и играет ключевую роль в региональной интеграции. "Не случайно, что вопросы цифровизации железнодорожного транспорта обсуждаются именно в Баку. Мы живем в эпоху, когда технологические изменения в транспортной сфере происходят стремительно, и железнодорожный транспорт не должен оставаться в стороне от этого процесса", - сказал он.

Асавбаев отметил, что инициатива ТРАСЕКА играет важную роль в координации усилий стран-участниц в этой области.

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Версия на азербайджанском языке Asset Assavbayev: “Dəmir yolunun rəqəmsallaşması rəqabətin artırılması üçün zəruridir"

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