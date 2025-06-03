Асет Асавбаев: Цифровизация железной дороги необходима для повышения конкурентоспособности

Асет Асавбаев: Цифровизация железной дороги необходима для повышения конкурентоспособности

Для такой сложной и капиталоемкой отрасли, как железная дорога, цифровизация - это не просто тренд, а необходимость для развития и повышения конкурентоспособности.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) Асет Асавбаев в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, Азербайджан расположен на пересечении важных транспортных коридоров и играет ключевую роль в региональной интеграции. "Не случайно, что вопросы цифровизации железнодорожного транспорта обсуждаются именно в Баку. Мы живем в эпоху, когда технологические изменения в транспортной сфере происходят стремительно, и железнодорожный транспорт не должен оставаться в стороне от этого процесса", - сказал он.

Асавбаев отметил, что инициатива ТРАСЕКА играет важную роль в координации усилий стран-участниц в этой области.