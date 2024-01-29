ASAN xidmət принял стратегию по внедрению ИИ в управлении

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) приняло стратегию по внедрению решений искусственного интеллекта (ИИ) в управлении на 2024-2026 гг.

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) приняло стратегию по внедрению решений искусственного интеллекта (ИИ) в управлении на 2024-2026 гг.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ASAN xidmət Ульви Мехтиев.

По его словам, сначала ИИ будет внедрен в колл-центре ASAN xidmət, который ежегодно принимает более миллиона звонков.

"Программное обеспечение искусственного интеллекта колл-центра полностью разработано местными специалистами Азербайджана. Оборудование же предоставлено в рамках специального гранта при поддержке корейской стороны. С его помощью в ближайшие месяцы в колл-центре будут полностью внедрены решения ИИ ", - отметил Мехтиев.

Он также поблагодарил корейскую сторону за поддержку и выразил намерение и впредь сотрудничать в сфере технологий и инноваций.