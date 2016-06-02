​Asan İmza будет представлена на конференции EFPE 2016 в Польше

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ 9-10 июня в польском городе Щецин состоится XVI Европейский Форум по электронной подписи (EFPE 2016), являющийся самой большой международной европейской конференцией, посвященной электронным услугам доверия (в том числе электронной подписи и PKI), а также электронной идентификации и безопасности, которая уже постоянно вписалась в календарь встреч, связанных с данной тематикой.

Как сообщили Report в компании B.EST Solutions, главной темой EFPE 2016 будет идентификация и услуги доверия (eIDAS) – преимущества единого трансграничного цифрового рынка. Целью конференции в этом году является поддержка идеи развития единого цифрового рынка, на который влияет создание соответствующих условий, способствующих взаимному трансграничному признанию главных элементов, таких как электронная идентификация, электронные документы, электронная подпись, а также услуги по электронной доставке документов. Ключевым является также подготовка соответствующих условий, благоприятствующих интероперабельности услуг электронной администрации во всех странах европейского региона.

Среди приглашенных на мероприятие докладчиков следует отметить представителей Европейской Комиссии, Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI), Секретариата Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL), Международной ассоциации GSM операторов (GSMA), американской AdobeSystems и т.д. В целом, на мероприятии ожидается участие около 200 представителей государственного сектора, а также частных компаний, использующих услуги доверия, производителей программных и аппаратных решений, а также центров сертификации, предоставляющих услуги, связанные с электронной подписью и электронной идентификацией.

На конференции также будет участвовать учредитель компании B.EST Solutions Яна Кримпе, которая представит достижения азербайджанской инновационной технологии мобильной идентификации и подписи Asan İmza. Я.Кримпе также расскажет о разрабатываемой для Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) платформы электронного документооборота и пилотном проекте по интеграции технологии Asan İmza в данную среду. Платформа, именуемая ISESCO BESTDOC PORTAL, будет функционировать с помощью универсального инструмента цифрового идентитета – ISESCO ID, разработанного специально для ISESCO на основе азербайджанских технологий мобильного и электронного идентитета – Asan İmza и Asan ID, и предоставит возможность странам-членам ISESCO взаимодействовать в рамках единого электронного пространства, призванного упростить и усовершенствовать процесс документооборота. Системой будут поддерживаться такие функциональные возможности как строгая аутентификация и подтверждение прав подписи пользователей посредством инструмента ISESCO ID & m-ID, электронное подписание и хранение документов.

Выступление Кримпе пройдет в рамках пленарной сессии на тему "Услуги доверия и электронная идентификация – международный опыт и направления развития", в ходе которой также будут представлены различные решения и опыт таких стран как Польша, Норвегия, Финляндия, Австрия, Германия, Бельгия, Великобритания, Китай, Украина и Казахстан.

Отметим, что ввиду привлекательного экспортного потенциала, технология Asan İmza регулярно представляется на ведущих отраслевых мероприятиях по всему миру под слоганом Made in Azerbaijan. Компания B.EST Solutions активно использует международные площадки с целью представления достижений Азербайджана в сфере внедрения и использования передовой технологии мобильного идентитета и подписи, а также взаимосвязи этой услуги с государственными и частными электронными системами. Как правило, технология Asan İmza вызывает повышенный интерес у мирового сообщества благодаря таким качествам как легкость внедрения решения для поставщиков услуг и доступность услуги для пользователей.

Будучи оператором услуги Asan İmza, компания B.EST Solutions ставит целью своей деятельности в ближайшем будущем совместно со всеми поставщиками электронных услуг Азербайджана вывести страну на лидирующую позицию в мире по количеству и популярности пользования мобильного цифрового идентитета.