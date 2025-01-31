Асадов: Азербайджан уделяет приоритетное внимание цифровой трансформации и международному сотрудничеству

Азербайджан работает над развитием цифровой инфраструктуры и придает большое значение укреплению международного сотрудничества в этой сфере.

Азербайджан работает над развитием цифровой инфраструктуры и придает большое значение укреплению международного сотрудничества в этой сфере.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая 31 января на пленарном заседании международного цифрового форума Digital Almaty.

“Цифровизация является неотъемлемой частью глобальных изменений, формирующих нашу реальность…Для достижения целей цифровой трансформации необходимо создание надёжной инфраструктуры, которая обеспечит доступ к современным цифровым сервисам для всех слоёв общества. Одним из ключевых элементов такой инфраструктуры является доступ к высокоскоростному интернету. Среди значимых инициатив, нацеленных на развитие интернет-инфраструктуры, следует выделить проект “Онлайн Азербайджан”, - заявил Асадов.

По его словам, в рамках этого проекта более 99% всех жилых и коммерческих объектов в стране подключены к высокоскоростному широкополосному интернету.

“Одним из важнейших шагов на пути к цифровизации государственного управления стало создание платформы “цифрового правительства”. Внедрена национальная система обмена данными “Цифровой мост”, которая полностью цифровизировала процесс обмена информацией между госучреждениями. Запущен проект “Правительственное облако” для повышения эффективности государственного управления”, - отметил премьер.

Он отметил, что все перечисленное лишь малая часть проектов, которые реализуются для создания устойчивой, современной и безопасной цифровой инфраструктуры, необходимой для развития “электронного правительства” и ускорения цифровой трансформации.

“Мы также придаём большое значение созданию благоприятных условий для развития стартапов, стимулирования предпринимательства и поддержки инновационной экосистемы. Реализуются различные программы, которые помогают начинающим предпринимателям запускать проекты и развивать их потенциал”, - сказал глава правительства.

Асадов также отметил, что цифровую трансформацию следует рассматриватьне только как технологический процесс, но и как возможность для укрепления международного сотрудничества: “Она не только открывает новые возможности, но и ставит сложные вызовы, требующие совместного решения. Азербайджан придает приоритетное значение укреплению международного сотрудничества и готов к совместной работе для создания устойчивого цифрового будущего. Уверен, что сегодняшний форум внесет важный вклад в наше взаимодействие на этом направлении”.