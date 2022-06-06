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Ариф Пашаев и Рашад Набиев наградили победителей TEKNOFEST Azerbaijan

Ариф Пашаев и Рашад Набиев наградили победителей TEKNOFEST Azerbaijan Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и ректор Национальной академии авиации, академик Ариф Пашаев встретились с учащимися Академии – победителями Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan.
ИКТ
6 июня 2022 г. 15:13
Ариф Пашаев и Рашад Набиев наградили победителей TEKNOFEST Azerbaijan

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и ректор Национальной академии авиации, академик Ариф Пашаев встретились с учащимися Академии – победителями Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan.

Как сообщает Report, об этом министр написал на странице в Twitter.

Победителем в категории В конкурса "Планер" в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan стала команда Национальной академии авиации MockingJay.

"Вместе с ректором Академии, академиком Арифом Пашаевым мы наградили членов команды благодарственной грамотой за активное участие в фестивале и достойное представление высшего учебного заведения", - написал министр.

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Версия на английском языке Arif Pashayev, Rashad Nabiyev award TEKNOFEST Azerbaijan winners
Версия на азербайджанском языке Arif Paşayev və Rəşad Nəbiyev “TEKNOFEST Azərbaycan”ın qaliblərini mükafatlandırıb

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