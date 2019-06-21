Arianespace планирует запустить в июле разведывательный спутник для ОАЭ

Французская компания Arianespace планирует два новых запуска с космодрома Куру 5 и 24 июля, в ходе которых выведет на орбиту разведывательный спутник для вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также два коммерческих спутника связи.

Об этом заявил глава Arianespace Стефан Израэль, чье выступление транслировалось на сайте компании в пятницу, передает Reportсо ссылкой на ТАСС.

"Мы вернемся сюда, в Гвианский космический центр (ГКЦ) 5 июля с [ракетой-носителем] Vega, это будет 15-ый запуск нашей легкой ракеты, он будет выполнен для ОАЭ", - сказал Израэль.

Ранее в июне глава Arianespace сообщал, что речь идет о спутнике под названием Falcon Eye FE1. Он станет первым из двух военных разведывательных аппаратов, запускаемых по контракту с ОАЭ. Известно, что они должны расположиться на низкой орбите, а также то, что за их разработку отвечали компании Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space.