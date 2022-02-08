Apple запустит функцию приема бесконтактной оплаты весной

Американская компания Apple планирует в этом году начать постепенный запуск опции для предпринимателей, позволяющей принимать бесконтактную оплату при помощи iPhone.

Американская компания Apple планирует в этом году начать постепенный запуск опции для предпринимателей, позволяющей принимать бесконтактную оплату при помощи iPhone.

Как передает Report со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте компании, ряд юридических лиц сможет воспользоваться функцией уже весной.

"Независимо от того, являетесь ли вы продавцом интернет-магазина или индивидуальным предпринимателем, вы скоро сможете принимать бесконтактные платежи с помощью устройства, которое уже находится в вашем кармане, - вашего iPhone", - приводятся в заявлении слова представителя Stripe, первой платежной платформы, которая предложит своим клиентам новый способ оплаты. Отмечается, что позже в этом году с новой функцией начнут работать и другие платежные платформы.

Новая функция, которой дали название Tap to Pay, позволит принимать Apple Pay, кредитные и дебетовые карты с помощью устройства iPhone без использования платежного терминала благодаря технологии NFC. В заявлении говорится, что опцией смогут воспользоваться клиенты из США. О том, будет ли она доступна пользователям из других стран, не сообщается.

Функция будет поддерживаться на iPhone XS и более поздних