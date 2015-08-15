​Apple занимается разработкой беспилотного автомобиля

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Американская компания Apple занимается разработкой автомобиля, оборудованного системой автоматического управления, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, Apple в условиях максимальной секретности заканчивает подготовку к тестированию первой модели "умного" транспортного средства. Оно должно пройти на бывшей военной базе неподалеку от Сан-Франциско, на которой ранее проводились испытания компаний Mercedes-Benz и Honda.

Издание The Guardian утверждает, что в ее распоряжение попала переписка инженеров, занимающихся созданием беспилотного автомобиля Apple под кодовым названием Project Titan. Газета отмечает, что это первое документальное подтверждение слухов о создании "беспилотника" калифорнийской компанией.

Apple отказалась комментировать данные сведения.