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Apple закрыла 11 магазинов в Нью-Йорке из-за вспышки коронавируса

Apple закрыла 11 магазинов в Нью-Йорке из-за вспышки коронавируса Корпорация Apple Inc. объявила, что на неопределенный период закроет 11 магазинов в Нью-Йорке из-за вспышки заболеваемости коронавируной инфекции в городе. В компании заверили, что следят за ситуацией и принимают меры по защите здоровья своих сотрудников
ИКТ
28 декабря 2021 г. 11:44
Apple закрыла 11 магазинов в Нью-Йорке из-за вспышки коронавируса

Корпорация Apple Inc. объявила, что на неопределенный период закроет 11 магазинов в Нью-Йорке из-за вспышки заболеваемости коронавируной инфекции в городе. В компании заверили, что следят за ситуацией и принимают меры по защите здоровья своих сотрудников и клиентов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", закроются магазины Apple на Манхэттене, в Бруклине, Бронксе и на Стейтен-Айленде. Покупатели смогут забрать свои онлайн-заказы из этих магазинов на улице.

В начале декабря компания объявила также о временном закрытии магазинов в Аннаполисе, Майами, Онтарио и Оттаве.

Одновременно Apple ужесточила правила посещения торговых точек: клиенты должны быть в масках. Ранее компания требовала этого только в тех регионах, в которых власти приняли соответствующее постановление.

В начале 2020 года в первую волну пандемии COVID-19 в США Apple была вынуждена закрыть все свои магазины.

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Версия на английском языке Apple closes New York City stores to shoppers as COVID-19 cases rise

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