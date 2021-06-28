Apple задумала создать гигантский iPad

Компания Apple намерена радикально увеличить диагональ экрана своего планшета iPad Pro.
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В Купертино пока лишь прорабатывают возможность создания iPad Pro с экраном диагональю больше 12,9 дюймов. Подобное устройство, которое по размерам приблизится к 16-дюймовому MacBook Pro, может быть представлено через два года.
Большие экраны позволят еще сильнее размыть границу между планшетами и ноутбуками от "яблока". С ростом функциональности и производительности гаджетов на iPadOS, растет и спрос на увеличенные дисплеи — 12,9-дюймовых iPad Pro уже продается больше, чем моделей с диагональю 11 дюймов.
Следующее поколение iPad Pro получит новый дизайн — Apple откажется от металлического корпуса в пользу стеклянной крышки. Последнее даст возможность применить в планшетах беспроводную зарядку.