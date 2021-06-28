Apple задумала создать гигантский iPad

Подобное устройство, которое по размерам приблизится к 16-дюймовому MacBook Pro, может быть представлено через два года

Компания Apple намерена радикально увеличить диагональ экрана своего планшета iPad Pro.

Как передает Report, об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана.

В Купертино пока лишь прорабатывают возможность создания iPad Pro с экраном диагональю больше 12,9 дюймов. Подобное устройство, которое по размерам приблизится к 16-дюймовому MacBook Pro, может быть представлено через два года.

Большие экраны позволят еще сильнее размыть границу между планшетами и ноутбуками от "яблока". С ростом функциональности и производительности гаджетов на iPadOS, растет и спрос на увеличенные дисплеи — 12,9-дюймовых iPad Pro уже продается больше, чем моделей с диагональю 11 дюймов.

Следующее поколение iPad Pro получит новый дизайн — Apple откажется от металлического корпуса в пользу стеклянной крышки. Последнее даст возможность применить в планшетах беспроводную зарядку.