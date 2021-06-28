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Apple задумала создать гигантский iPad

Apple задумала создать гигантский iPad Подобное устройство, которое по размерам приблизится к 16-дюймовому MacBook Pro, может быть представлено через два года
ИКТ
28 июня 2021 г. 17:34
Apple задумала создать гигантский iPad

Компания Apple намерена радикально увеличить диагональ экрана своего планшета iPad Pro.

Как передает Report, об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана.

В Купертино пока лишь прорабатывают возможность создания iPad Pro с экраном диагональю больше 12,9 дюймов. Подобное устройство, которое по размерам приблизится к 16-дюймовому MacBook Pro, может быть представлено через два года.

Большие экраны позволят еще сильнее размыть границу между планшетами и ноутбуками от "яблока". С ростом функциональности и производительности гаджетов на iPadOS, растет и спрос на увеличенные дисплеи — 12,9-дюймовых iPad Pro уже продается больше, чем моделей с диагональю 11 дюймов.

Следующее поколение iPad Pro получит новый дизайн — Apple откажется от металлического корпуса в пользу стеклянной крышки. Последнее даст возможность применить в планшетах беспроводную зарядку.

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