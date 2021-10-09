Apple выпустит новый iPhone SE

Компания Apple в 2022 году выпустит iPhone SE 3, передает Report со ссылкой на "Прайм".

Компания Apple в 2022 году выпустит iPhone SE 3, передает Report со ссылкой на "Прайм".

Источники, знакомые с планами компании, уточняют, что начало продаж запланировано на весну следующего года. Цена пока не уточняется, но оба предыдущих iPhone SE продавались на старте за 400 долларов США.

Сообщается, что обновленная модель будет выпускаться в корпусе iPhone 8. Аппарат третьего поколения сохранит 4,7-дюймовый IPS-экран с рамками, сенсор Touch ID и одинарную камеру.

При этом устройство получит новый чип Apple A15 Bionic с поддержкой 5G, в связи с чем может быть обновлен аккумулятор смартфона.

Последний раз Apple обновляла SE-серию в марте 2020 года.