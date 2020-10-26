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Apple выпустит новые AirPods

Apple выпустит новые AirPods Время автономной работы наушников увеличится, однако они не получат систему шумоподавления
ИКТ
26 октября 2020 г. 19:21
Apple выпустит новые AirPods

Американская корпорация Apple собирается выпустить обновленную линейку беспроводных наушников AirPods в первой половине 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Новые AirPods будут больше похожи на AirPods Pro, однако с несколькими изменениями: ножка наушника теперь будет короче, также появятся сменные силиконовые насадки. Время автономной работы наушников увеличится, однако они не получат систему шумоподавления.

AirPods Pro станут более компактными: стержня не будет, вместо этого наушники станут округлыми и заполняющими все пространство уха наподобие моделей от Samsung и Google. В планах Apple выпустить наушники с шумоподавлением, однако после неудачных тестов в компании решили отложить их выход на рынок. По данным Bloomberg, на долю Apple приходилось свыше 50% рынка беспроводных наушников в 2019 году. Издание ожидает рост спроса на наушники после того, как Apple перестала класть AirPods в комплект с iPhone.

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