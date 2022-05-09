Apple выпустит iPhone с двумя экранами

Американская компания Apple работает над iPhone с двумя дополнительными дисплеями, поддерживающими технологию E-ink или "электронных чернил".
Как передает Report, об этом сообщает новостной портал MyDrivers.
Подобные дисплеи имитируют вид обычной бумаги с напечатанными буквами и используются в электронных книгах, так как они требует намного меньше энергии для работы.
Компания планирует расположить такие дисплеи на задней панели устройства. Один из них будет меньше — на экране будет отображаться информация о заряде аккумулятора, уровне сигнала мобильной связи и другие данные о состоянии смартфона.
Подобная технология использовалась в отечественном смартфоне YotaPhone 2 2015 года, на задней панели которого располагался второй экран из "электронных чернил". Пока неизвестно, когда компания планирует выпустить подобный iPhone.