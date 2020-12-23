Apple выпустила взломанные версии iPhone

Гаджеты должны помочь найти и закрыть новые уязвимости в iOS

В рамках исследований в области безопасности устройств на системе iOS появились iPhone с уже установленным джейлбрейком.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, о спецверсии смартфонов рассказали в Apple.

Взломанные смартфоны разосланы компанией специалистам в сфере безопасности данных. Устройства максимально приближены к тем iPhone, что можно приобрести в магазине. Гаджеты должны помочь найти и закрыть новые уязвимости в iOS.

В Apple передали Security Research Device разработчикам с арендой на год и условием, что смартфон не покинет исследовательских лабораторий. Параллельно с программой "яблочная" корпорация готова выплатить до 1,5 миллиона долларов США тем, кто обнаружит уязвимость в iOS.