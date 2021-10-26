Apple выпустила обновленную операционную систему macOS

Американская компания Apple выпустила обновленную операционную систему (ОС) macOS.

Американская компания Apple выпустила обновленную операционную систему (ОС) macOS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в понедельник на сайте компании.

В новой ОС, получившей название Monterey, изменился дизайн браузера Safari - теперь панель вкладок окрашивается в цвет сайта, а сами вкладки объединены со строкой поиска и панелью инструментов. Кроме того, пользователи теперь смогут группировать вкладки и синхронизировать их между Mac, iPhone и iPad.

Кроме того, на Mac появились "Быстрые команды", позволяющие автоматизировать повседневные задачи. Новая функция "Универсальное управление" позволит моментально установить связь с iPad, для этого можно будет пользоваться одной клавиатурой, трекпадом или мышью для одновременной работы на одном или нескольких устройствах. Функция AirPlay транслирует контент, например фильмы или игры, с iPhone или iPad на Mac.

Обновление Facetime теперь позволит смотреть сериалы или фильмы, слушать музыку или показывать свой экран с помощью функции SharePlay. Помимо прочего, компания обновила режим уведомлений: пользователь теперь сможет установить "режим фокусирования", в котором разрешены только нужные ему уведомления.

В новом обновлении приложение "Карты" выйдет на новый уровень детализации, пользователю станут доступны трехмерные изображения достопримечательностей, а также "видны дороги, районы, деревья, здания и многое другое".