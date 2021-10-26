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Apple выпустила обновленную операционную систему macOS

Apple выпустила обновленную операционную систему macOS Американская компания Apple выпустила обновленную операционную систему (ОС) macOS.
ИКТ
26 октября 2021 г. 01:19
Apple выпустила обновленную операционную систему macOS

Американская компания Apple выпустила обновленную операционную систему (ОС) macOS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в понедельник на сайте компании.

В новой ОС, получившей название Monterey, изменился дизайн браузера Safari - теперь панель вкладок окрашивается в цвет сайта, а сами вкладки объединены со строкой поиска и панелью инструментов. Кроме того, пользователи теперь смогут группировать вкладки и синхронизировать их между Mac, iPhone и iPad.

Кроме того, на Mac появились "Быстрые команды", позволяющие автоматизировать повседневные задачи. Новая функция "Универсальное управление" позволит моментально установить связь с iPad, для этого можно будет пользоваться одной клавиатурой, трекпадом или мышью для одновременной работы на одном или нескольких устройствах. Функция AirPlay транслирует контент, например фильмы или игры, с iPhone или iPad на Mac.

Обновление Facetime теперь позволит смотреть сериалы или фильмы, слушать музыку или показывать свой экран с помощью функции SharePlay. Помимо прочего, компания обновила режим уведомлений: пользователь теперь сможет установить "режим фокусирования", в котором разрешены только нужные ему уведомления.

В новом обновлении приложение "Карты" выйдет на новый уровень детализации, пользователю станут доступны трехмерные изображения достопримечательностей, а также "видны дороги, районы, деревья, здания и многое другое".

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