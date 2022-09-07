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Apple выпустила Apple Watch с термометром

Apple выпустила Apple Watch с термометром Apple анонсировала новые смарт-часы Apple Watch Series 8.
ИКТ
7 сентября 2022 г. 22:37
Apple выпустила Apple Watch с термометром

Apple анонсировала новые смарт-часы Apple Watch Series 8.

Как передает Report, запись трансляции доступна на сайте компании.

Часы получили тот же дизайн, что и прошлое поколение, однако экран стал еще больше. Apple утверждает, что корпус часов не только защищен от воды и пыли, но еще и ударопрочный. Часы получили новый акселерометр, а также могут отслеживать температуру тела. Это, в свою очередь, позволяет определять овуляцию у женщин и измерять температуру тела во сне. Также часы могут определить, когда пользователь попал в ДТП, и отправить данные в службы спасения и избранным контактам.

Кроме стандартной версии, Apple представила Apple Watch Ultra в титановом корпусе и повышенной степенью защиты. Корпус часов значительно массивнее, чем у базовой модели, а органы управления стали крупнее. К ним добавилась еще одна настраиваемая кнопка на другой стороне корпуса. Все версии Apple Watch Ultra выпускаются с esim и Apple обещает, как минимум 36 часов работы от одного заряда аккумулятора. В режиме энергосбережения они проработают 60 часов. Стоимость Apple Watch Ultra составляет 799 долларов.

Вместе с тем Apple выпустит второе поколение Apple Watch SE, которые получили лишь новую начинку. Стоимость устройства начинается от 249 долларов.

Версии с алюминиевым корпусом выпускаются в четырех цветах: темно-синий, серебряный, бежевый и красный. Также доступна модификация в корпусе из полированной стали в черном, серебряном и золотом цветах. Версия без esim обойдется в 399 долларов, продажи начнутся 16 сентября.

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