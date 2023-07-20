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Apple втайне разработала собственный аналог ChatGPT

Apple втайне разработала собственный аналог ChatGPT Компания Apple, не афишируя, разработала собственный аналог ChatGPT и уже приступила к его созданию.
ИКТ
20 июля 2023 г. 03:47
Apple втайне разработала собственный аналог ChatGPT

Компания Apple, не афишируя, разработала собственный аналог ChatGPT и уже приступила к его созданию.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Внутри компании новый проект называют Apple GPT. IT-гигант планирует презентовать разработку не раньше, чем в 2024 году.

По данным издания, Apple GPT будет работать на собственной большой языковой модели, сопоставимой с теми, что используются в ChatGPT и Bard от OpenAI и Google соответственно. Специально для создания языковых моделей в Apple разработали новую рабочую среду Ajax.

Также отмечается, что над Apple GPT работают несколько команд. В частности, специалисты по ИИ заняты решением проблем с защитой пользовательских данных во время работы чат-бота. Лично Тим Кук настаивает на том, чтобы новый сервис не нарушал конфиденциальность их аудитории.

В компании не имеют ясного представления о том, как позиционировать ИИ на потребительском уровне. Во многом разработка Apple GPT была инициирована компанией из-за страха отставания в технологической гонке. Apple надеется найти применение новой нейросети во многих своих продуктах.

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