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Apple возобновила онлайн-продажу продукции в Турции, повысив цены

Apple возобновила онлайн-продажу продукции в Турции, повысив цены Компания Apple возобновила в пятницу продажи своей продукции через официальный онлайн-магазин в Турции, повысив цены на свои товары на 25% с целью компенсирования потерь из-за падения лиры.
ИКТ
26 ноября 2021 г. 12:37
Apple возобновила онлайн-продажу продукции в Турции, повысив цены

Компания Apple возобновила в пятницу продажи своей продукции через официальный онлайн-магазин в Турции, повысив цены на свои товары на 25% с целью компенсирования потерь из-за падения лиры.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Компания была вынуждена приостановить продажу в Турции из-за резкого падения турецкой лиры. В начале недели стоимость гаджетов стала дешевле в сравнении с ценами в США.

В отпускную цену продукции Apple в Турции входят несколько налогов и сборов, которые значительно увеличивают стоимость товара. В случае с iPhone это сбор за регистрацию номера IMEI, налог на технические устройства, сбор в пользу телерадиокомпании TRT и Минкультуры.

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы. В январе за доллар давали около 7,3 лиры. Торги вторника начинались с курса 11,38 лиры за доллар, а утром в среду валюта Турции подешевела до 13,15 за доллар. При этом на пике волатильности во вторник курс опускался до уровня 13,5 лиры за доллар. В четверг нацвалюта стабилизировалась на отметке 12 лир за доллар.

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Версия на английском языке Apple resumes sales to Turkey
Версия на азербайджанском языке “Apple” Türkiyəyə satışlarını bərpa edib

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