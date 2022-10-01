Apple внесла в список устаревших устройств один из популярнейших iPhone

Apple внесла iPhone 6 в список винтажных продуктов, сообщает портал 9to5mac.

Apple внесла iPhone 6 в список винтажных продуктов.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, к винтажным продуктам компании Apple относятся устройства, продажа которых была остановлена "более 5 и менее 7 лет назад".

При этом iPhone 6 Plus, представленный в 2014 году вместе с базовой моделью, попал в список устаревших устройств в начале 2022 года. Это связано с тем, что Apple продолжала продавать 4,7-дюймовый iPhone 6 в некоторых регионах после прекращения продаж iPhone 6 Plus.

Выпуск iPhone 6 и 6 Plus был приостановлен в 2019 году вместе с выходом iOS 13, для установки которой требовался iPhone 6s и более свежие модели.