Apple выпустит бюджетный iPhone впервые с 2016 года

Американская корпорация Apple намерена в следующем году выпустить новую бюджетную модель iPhone на фоне снижения продаж.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание Nikkei Asian Review.

«Apple, теряющая долю на рынке смартфонов, планирует выпустить бюджетный iPhone следующей весной, чтобы привлечь покупателей на развивающихся рынках и вернуть себе позиции в Китае, которые заняли Huawei Technologies и другие конкуренты», — цитирует газета слова источников.

Эта модель станет первой бюджетной после выхода в 2016 году iPhone SE с начальной ценой 399 долларов, отмечает газета. Решений по поводу названия новой модели и ее цены пока нет, пишет издание.

Три источника отметили, что размер новой модели будет соответствовать iPhone 8, выпущенному в 2017 году, с экраном в 4,7 дюйма. Источники уточнили, что модель может быть оснащена более дешевым жидкокристаллическим дисплеем (LCD), что позволит добиться более низкой стартовой цены.