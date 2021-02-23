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Apple вернула себе мировое лидерство по продажам смартфонов

Apple вернула себе мировое лидерство по продажам смартфонов В четвертом квартале прошлого года Apple продала почти 80 млн смартфонов
ИКТ
23 февраля 2021 г. 17:58

Исследовательская компания Gartner опубликовала статистику по мировому рынку смартфонов, согласно которой в четвертом квартале 2020 года американская корпорация Apple поднялась на первое место по числу проданных устройств. Впервые с 2016 года Apple смогла обогнать по данному показателю Samsung и Huawei, говорится в сообщении.

Как передает Report со ссылкой на Prime, в четвертом квартале прошлого года Apple продала почти 80 миллионов смартфонов. Таким образом, доля компании на мировом рынке выросла до 20,8%. Эксперты Gartner считают, что такая динамика была обусловлена выпуском iPhone 12 и iPhone 12 mini с поддержкой 5G.

Второе место заняла корейская компания Samsung с 62,11 миллиона проданных смартфонов и долей рынка на уровне 16,2%. Третью строчку занимает китайская Xiaomi, которая реализовала 43,43 миллиона устройств и заняла 11,3% мирового рынка.

В пятерку мировых лидеров также вошли OPPO и Huawei, чьи продажи резко упали в связи с введением санкций со стороны США.

В целом мировой объем продаж смартфонов в четвертом квартале прошлого года сократился на 5,4%, падение за весь 2020 год достигло 12,5%, подсчитали в Gartner. Эксперты связывают такую динамику с пандемией коронавируса и сбоями в глобальной цепочке поставок.

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