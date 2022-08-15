Apple увеличит время автономной работы в iPhone 14 Pro на несколько часов

Инсайдер LeaksApplePro раскрыл некоторые подробности касательно iPhone 14 Pro, анонс которого состоится в сентябре.

Инсайдер LeaksApplePro раскрыл некоторые подробности касательно iPhone 14 Pro, анонс которого состоится в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщает портал XDA-Developers. По словам источника, время автономной работы во флагманской модели может увеличиться на несколько часов.

Также отмечается, что обновленный вырез под фронтальную камеру и Face ID не предложит никаких преимуществ, связанных с пользовательским интерфейсом. Таким образом, система iOS не будет отличаться на старых iPhone с «челкой» по сравнению с новыми моделями.

Кроме того, инсайдер заявил, что при хороших условиях освещения новый 48-мегапиксельный датчик камеры будет выдавать хорошие снимки, однако при слабом освещении может быть ухудшение качества.

Отдельно отмечается улучшенное звучание динамиков в iPhone 14 Pro.