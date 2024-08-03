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Apple установит на новые модели iPhone большие металлические аккумуляторы

Apple установит на новые модели iPhone большие металлические аккумуляторы Предстоящие флагманские смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат увеличенные до 10% аккумуляторы по сравнению с предшественниками.
ИКТ
3 августа 2024 г. 11:22
Apple установит на новые модели iPhone большие металлические аккумуляторы

Предстоящие флагманские смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат увеличенные до 10% аккумуляторы по сравнению с предшественниками.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этомв китайской соцсети Weibo заявил авторитетный инсайдер Instant Digital.

Согласно источнику, iPhone 16 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 3577 мАч, что почти на 10% больше по сравнению с iPhone 15 Pro. Флагманский iPhone 16 Pro Max получит увеличенную почти на 6% батарею емкостью 4676 мАч.

Насколько эти изменения вместе с новым энергоэффективным процессором Apple A18 Pro повлияют на автономность предстоящих смартфонов, не сообщается.

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