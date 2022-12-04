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Apple ускорила планы по перенесу части своего производства за пределы Китая

Apple ускорила планы по перенесу части своего производства за пределы Китая Американская компания Apple в последние недели ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая.
ИКТ
4 декабря 2022 г. 03:14
Apple ускорила планы по перенесу части своего производства за пределы Китая

Американская компания Apple в последние недели ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, компания просит поставщиков более активно планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.

"Как сообщили люди, участвующие в обсуждениях, в последние недели корпорация Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая", — говорится в публикации.

WJS утверждает, что решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу.

Ранее прогнозировалось, что производство смартфонов Apple iPhone 14 в 2022 году сократится с 92 млн единиц до 76 млн единиц. Аналитики связали это с ситуацией на предприятии Apple Foxconn в Чжэнчжоу, которое было закрыто на карантин из-за роста числа COVID-19, что привело протестам рабочих.

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