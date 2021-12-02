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Apple столкнулась со снижением спроса на iPhone 13

Apple столкнулась со снижением спроса на iPhone 13 Американская корпорация Apple столкнулась со снижением спроса на линейку смартфонов iPhone 13.
ИКТ
2 декабря 2021 г. 09:12
Apple столкнулась со снижением спроса на iPhone 13

Американская корпорация Apple столкнулась со снижением спроса на линейку смартфонов iPhone 13.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Apple собирается сократить производство iPhone 13 в 2021 году из-за глобальной нехватки чипов.

Согласно источникам, Apple сообщила поставщикам компонентов об ослаблении спроса на iPhone 13.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения. Компания представила iPhone 13, свой очередной новый смартфон, 14 сентября. Новые iPhone получили батарею увеличенной ёмкости и модернизацию экрана.

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Версия на английском языке Apple faces declining demand for iPhone 13

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