​Apple станет мобильным оператором связи

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Корпорация Apple станет виртуальным оператором мобильной связи (MVNO) и начнет предоставлять соответствующие услуги, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Поскольку у компании нет собственной мобильной инфраструктуры, она запустит сервисы на сетях других операторов. По словам источников, Apple планирует заключить сделки с операторами сотовой связи AT&T или Sprint.

Несмотря на начало подготовки к запуску MVNO, до появления нового оператора на рынке может пройти до пяти лет. В апреле 2015 года аналогичный проект запустила компания Google. Она использует сети американских операторов Sprint, T-Mobile, а также Wi-Fi. Фирменная технология позволяет смартфонам переключаться между тремя источниками, выбирая тот, который на данный момент предоставляет наиболее качественный сигнал.