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Apple создаст свой первый ноутбук с сенсорным дисплеем

Apple создаст свой первый ноутбук с сенсорным дисплеем Американская компания Apple занимается созданием своего первого ноутбука с сенсорным экраном.
ИКТ
12 января 2023 г. 08:17
Apple создаст свой первый ноутбук с сенсорным дисплеем

Американская компания Apple занимается созданием своего первого ноутбука с сенсорным экраном.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в компании.

По их данным, инженеры Apple активно работают над этим проектом, что, как указывает Bloomberg, демонстрирует серьезное отношение компании к новому продукту. При этом "окончательное решение по реализации нововведения пока не принято и планы могут измениться", - сказано в сообщении.

Агентство отмечает, что в Apple долгое время отвергали идею установки на свои ноутбуки сенсорных дисплеев. По мнению основателя компании Стива Джобса, подобное решение было "ужасным с эргономической точки зрения". В Apple также опасались, что оснащение ноутбуков сенсорными экранами может снизить продажи планшетов iPad.

Отмечается, что свой первый ноутбук с сенсорным дисплеем Apple может представить в 2025 году.

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