Apple создаст свой первый ноутбук с сенсорным дисплеем

Американская компания Apple занимается созданием своего первого ноутбука с сенсорным экраном.
Как передает Report, об этом пишет агентство
По их данным, инженеры Apple активно работают над этим проектом, что, как указывает Bloomberg, демонстрирует серьезное отношение компании к новому продукту. При этом "окончательное решение по реализации нововведения пока не принято и планы могут измениться", - сказано в сообщении.
Агентство отмечает, что в Apple долгое время отвергали идею установки на свои ноутбуки сенсорных дисплеев. По мнению основателя компании Стива Джобса, подобное решение было "ужасным с эргономической точки зрения". В Apple также опасались, что оснащение ноутбуков сенсорными экранами может снизить продажи планшетов iPad.
Отмечается, что свой первый ноутбук с сенсорным дисплеем Apple может представить в 2025 году.