Apple сокращает производство iPhone 15 накануне запуска продаж

Apple сокращает производство iPhone 15 накануне запуска продаж

В Apple возникли проблемы с серийным производством некоторых компонентов iPhone 15, из-за чего компания уже сокращает производство новых смартфонов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, до конца года Apple должна собрать 77 млн единиц iPhone 15. Ранее предполагалось, что компания отгрузит около 83 млн единиц iPhone 15.

Уточняет, что IT-гигант скорректировал свои оценки продаж из-за "проблем со спросом".

По слухам, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут дороже своих предшественников, и это может привести к снижению спроса.

"Сокращение плана сборки перед запуском не является позитивным сигналом, а потенциальное повышение цены на iPhone 15 Pro Max также может снизить конечный спрос", - заявил аналитик Джефф Пу в записке компании, разосланной инвесторам.

В третьем квартале 2023 финансового года Apple сообщила о снижении выручки от продаж iPhone с 40,67 млрд долларов до 39,67 млрд долларов.