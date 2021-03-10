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Apple сокращает более чем на 20% план производства iPhone

Apple сокращает более чем на 20% план производства iPhone Компания сообщила поставщикам, что по-прежнему намерена выпустить 230 миллионов iPhone в 2021 году
ИКТ
10 марта 2021 г. 11:33
Apple сокращает более чем на 20% план производства iPhone

Американская компания Apple планирует в первом полугодии 2021 года произвести почти на 22% меньше iPhone, чем собиралась в декабре.

Как передает Report, об этом сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, в конце прошлого года Apple сказала поставщикам обеспечить поставку компонентов и деталей для 96 миллионов смартфонов, включая всю серию iPhone 12, на первые шесть месяцев 2021 года. Данный показатель включал также iPhone 11 и iPhone SE.

"В настоящее время компания планирует произвести около 75 миллионов устройств, что немного выше, чем поставки iPhone за тот же период прошлого года", — отмечает издание. По словам источников, компания сообщила поставщикам, что по-прежнему намерена выпустить 230 миллионов iPhone в 2021 году, что на 11% больше, чем в прошлом году.

"Этот год пока неплохой, но, конечно, оценка спроса в первой половине 2021 года не так высока, как люди думали в конце прошлого года", — отметили источники.

При этом, по словам источников, сильнее всего были пересмотрены планы по производству iPhone 12 mini в первом полугодии. "Некоторых поставщиков даже попросили временно прекратить производство компонентов конкретно для mini", — сообщил источник Nikkei. При этом источники добавили, что некоторые компоненты и детали для mini были перенаправлены на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения. В октябре компания представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Новые смартфоны продавались без наушников и адаптера.

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