Apple снижает комиссию для некоторых разработчиков приложений до 15%

Сниженная ставка распространяется на некрупных и индивидуальных разработчиков

Американская компания Apple на 15% снижает для некрупных разработчиков приложений комиссию, которая взимается с продаж в онлайн-магазине App Store.

Как передает Report, об этом сообщается в среду в пресс-релизе компании.

"В соответствии с новой структурой комиссии App Store на некрупных и индивидуальных разработчиков, которые зарабатывают не более 1 млн доллара США в год, [теперь] распространяется сниженная 15-процентная комиссионная ставка - вдвое меньше стандартной комиссии App Store", - указано в заявлении.

Представители мессенджера Telegram в июле подали жалобу в Еврокомиссию в отношении возможного нарушения Apple правил конкуренции. Ранее основатель Telegram Павел Дуров выступил с критикой Apple, в частности из-за комиссии в 30%, которую компания берет с разработчиков приложений.