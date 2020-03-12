Apple приняла меры для предотвращения распространения коронавируса

Apple призвала сотрудников своих магазинов не предлагать клиентам примерить Apple Watch или AirPods, тем самым компания хочет предотвратить распространение коронавируса COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом пишет Business Insider. При этом примерка гаджетов не будет запрещена, но это будет делаться только по просьбе покупателя.

Apple принимает и другие меры профилактики коронавируса в своих магазинах — компания увеличила штат уборщиков, поставила в магазинах диспенсеры антибактериальных средств для рук, а также увеличила расстояние между местами для посетителей, чтобы те меньше контактировали друг с другом.

ВОЗ накануне признала распространение COVID-19 пандемией. В 114 странах мира заболели более 126 тысяч человек, умерли более 4,6 тысяч.