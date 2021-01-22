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Apple разрабатывает шлем виртуальной реальности

Apple разрабатывает шлем виртуальной реальности Американская корпорация Apple разрабатывает свой первый шлем виртуальной реальности (VR) и планирует выпустить ее в 2022 году
ИКТ
22 января 2021 г. 02:26
Apple разрабатывает шлем виртуальной реальности

Американская корпорация Apple разрабатывает свой первый шлем виртуальной реальности (VR) и планирует выпустить ее в 2022 году.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

VR-гарнитура под кодовым названием N301 будет способна воспроизводить 3D-среду для игр, просмотра видео или общения. Apple ожидает, что VR-шлем станет нишевым продуктом с очень высокой стоимостью. На рынке Apple будет соревноваться с другими VR-устройствами: Oculus от Facebook, PlayStation VR от Sony, а также со шлемами от HTC. Однако устройство от Apple, по данным источников Bloomberg, будет использовать мощные процессоры, способные выдавать картинку с куда большим разрешением, чем у существующих VR-гарнитур. Некоторые из тестируемых чипов превосходили Apple M1, использующийся во флагманских моделях Mac. Также в шлем от Apple будет встроен вентилятор.

По данным издания, при разработке устройства компания столкнулась с многочисленными трудностями и не ожидает от него больших продаж (Bloomberg подсчитал, что Apple сможет продавать в год около 180 тыс. устройств). Вместо этого компания рассчитывает сделать VR-шлем предшественником более доступной и продвинутой технологии дополненной реальности (AR). Apple все еще на ранних стадиях разработки AR-очков и отстает от изначального плана выпустить очки дополненной реальности в 2023 году.

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