Apple разрабатывает iPad с 16-дюймовым экраном

Компания Apple ведет разработку нового iPad с диагональю экрана 16 дюймов.

Компания Apple ведет разработку нового iPad с диагональю экрана 16 дюймов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду новостной портал The Information со ссылкой на источники.

По его сведениям, в компании надеются, что смогут представить самый большой планшет компании в четвертом квартале 2023 года.

В настоящее время максимальный размер диагонали экрана планшетов Apple достигает 12,9 дюйма. Как отмечает портал, экран с диагональю 16 дюймов в настоящее время является максимальным для Macbook. Таким образом, создание планшета аналогичного размера сделает еще меньшей разницу между этими двумя линейками продуктов.