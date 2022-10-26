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Apple разрабатывает iPad с 16-дюймовым экраном

Apple разрабатывает iPad с 16-дюймовым экраном Компания Apple ведет разработку нового iPad с диагональю экрана 16 дюймов.
ИКТ
26 октября 2022 г. 22:22
Apple разрабатывает iPad с 16-дюймовым экраном

Компания Apple ведет разработку нового iPad с диагональю экрана 16 дюймов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду новостной портал The Information со ссылкой на источники.

По его сведениям, в компании надеются, что смогут представить самый большой планшет компании в четвертом квартале 2023 года.

В настоящее время максимальный размер диагонали экрана планшетов Apple достигает 12,9 дюйма. Как отмечает портал, экран с диагональю 16 дюймов в настоящее время является максимальным для Macbook. Таким образом, создание планшета аналогичного размера сделает еще меньшей разницу между этими двумя линейками продуктов.

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