Apple рассчитывает выпустить 90 млн новых iPhone в 2021 году

Ранее Apple продавала порядка 75 млн телефонов с момента презентации новинки и до конца года

Корпорация Apple намерена выпустить 90 млн смартфонов iPhone новой модели в текущем году.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg , об этом компания сообщила своим подрядчикам.

По данным агентства, ранее Apple продавала порядка 75 млн телефонов с момента презентации новинки и до конца года. Ожидается, что новая модель получит улучшенные процессор, экран и камеру. Кроме того, вероятно уменьшение размера аппарата. Презентация новых iPhone, как отмечает Bloomberg, намечена на сентябрь.

Основанная в 1976 году Apple, помимо iPhone, планшетов iPad и смарт-часов Apple Watch, производит компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.

Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация в настоящее время превышает 2 трлн долларов США.