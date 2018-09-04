Apple признала дефект iPhone 8

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Корпорация Apple сообщила о выявлении партии бракованных смартфонов iPhone 8, в которых неисправна материнская плата.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, производственный дефект затронул небольшую часть устройств, которые были реализованы между сентябрем 2017 года и мартом 2018-го в США, Австралии, Китае, Индии, Японии, Новой Зеландии и других странах.

Из-за заводского дефекта бракованные телефоны могут внезапно перезагружаться, зависать и даже не включаться.

Неисправные смартфоны Apple пообещала отремонтировать бесплатно. При этом отмечается, что iPhone 8 Plus и других моделей компании данная проблема не коснулась.