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    Apple признала дефект iPhone 8

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Корпорация Apple сообщила о выявлении партии бракованных смартфонов iPhone 8, в которых неисправна материнская плата.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, производственный дефект затронул небольшую часть устройств, которые были реализованы между сентябрем 2017 года и мартом 2018-го в США, Австралии, Китае, Индии, Японии, Новой Зеландии и других странах.

    Из-за заводского дефекта бракованные телефоны могут внезапно перезагружаться, зависать и даже не включаться.

    Неисправные смартфоны Apple пообещала отремонтировать бесплатно. При этом отмечается, что iPhone 8 Plus и других моделей компании данная проблема не коснулась.

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