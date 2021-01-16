Apple приступил к разработке iPhone со складным экраном

Apple уже создал прототип складных экранов для внутреннего тестирования, но не утвердил планы по выпуску новых моделей

Компания Apple приступила к разработке iPhone со складным экраном, который может стать конкурентом аналогичному гаджету от Samsung.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что Apple уже создал прототип складных экранов для внутреннего тестирования, но не утвердил планы по выпуску новых моделей. Американская корпорация рассчитывает выпустить компактный гаджет с крупным экраном, размер которого при развороте был бы аналогичен 6,7-дюймовому дисплею на iPhone 12 Pro Max.

В Bloomberg считают, что выпуск подобного гаджета может стать для Apple радикальным шагом. Однако, не исключено, что такие телефоны появятся на рынке спустя несколько лет. В настоящее время корпорация занимается флагманскими iPhone и iPad следующего поколения, которые должны выйти в конце 2021 года.