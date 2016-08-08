​Apple приобрела за 200 млн долларов компанию, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Американская корпорация Apple приобрела небольшую стартап-компанию Turi, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Сумма сделки составила около 200 млн. долларов США.

Turi занимается разработкой программного обеспечения, благодаря которому машины и устройства, обладающие искусственным интеллектом, могут самообучаться. Алгоритмы, разработанные командой Turi, в частности, способны анализировать поведение пользователей, предлагать им наиболее подходящие варианты решения различных задач и даже могут обнаруживать случаи электронного мошенничества.

Apple в перспективе может интегрировать наработки Turi в свой голосовой электронный помощник под названием Siri, который установлен в большинстве устройств, производимых корпорацией.