Apple презентовала новую операционную систему iOS 12 - ВИДЕО

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В понедельник, 4 июня, компания Apple провела презентацию на WWDC 2018, в рамках которой представила новую версию своей операционной системы iOS 12.

Как передает Report, по словам представителей Apple, iOS 12 будет доступна на всех устройствах, на которых работает iOS 11.

Отмечается, что новая система обладает повышенной скоростью работы.

Кроме того, в iOS появилась функция Screen Tim, благодаря которой пользователь может контролировать время использования приложений.

Также в обновлении появилась функция Siri Shortcuts для голосового помощника.

К примеру, в iPhone появится режим молчания, уведомления не будут приходить ночью или на важном совещании.

В компании утверждают, что приложения будут запускаться на 40% быстрее, клавиатура заработает на 50% быстрее, камера – на 70%.

Сообщается, что в iOS будут доступны сгенерированные пользователями Memoji — персонажи, которые будут передавать эмоции и индивидуальность реальных собеседников.

Обновления операционной системы получили также разумные часы AppleWatch. Отныне они смогут автоматически определять тип физической активности. Также можно будет активировать Siri одним движением запястья.

Apple также представила обновления Animoji: теперь доступны также привидение, коала, тираннозавр и тигр, а само приложение теперь способно отслеживать не только общую мимику пользователя, но и язык. Кроме того, компания представила Memoji — персонализированные эмодзи, созданные на основе внешнего вида пользователя. В FaceTime появилась функция групповых конференций.