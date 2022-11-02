Apple прекращает поддержку трех моделей iMac

С конца ноября Apple прекратит поддержку трех моделей iMac.

С конца ноября Apple прекратит поддержку трех моделей iMac.

Как передает Report , об этом сообщает издание MacRumors.

Согласно информации, устройства попадут в официальный список устаревших устройств. Apple перестанет считать актуальными две версии iMac 2013 года с диагоналями экранов 21,5 и 27 дюймов. Также в список устаревших устройств попадет 27-дюймовый iMac 2014 года c экраном Retina 5K.

Отмечается, что Apple обновит список устаревших iMac 30 ноября. После того как это случится, официальные сервисные центры Apple перестанут принимать перечисленные модели на сервисное обслуживание и ремонт.