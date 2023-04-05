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Apple прекращает поддержку революционного iPhone X

Apple прекращает поддержку революционного iPhone X Американская техногигант Apple планирует выпустить в 2023 году мобильную операционную систему iOS 17, которая не будет доступна на ряде устройств, включая революционный iPhone X.
ИКТ
5 апреля 2023 г. 04:39
Apple прекращает поддержку революционного iPhone X

Американская техногигант Apple планирует выпустить в 2023 году мобильную операционную систему iOS 17, которая не будет доступна на ряде устройств, включая революционный iPhone X.

Как сообщает Report со ссылкой на издание MacRumors, достоинствами ОС не смогут воспользоваться также пользователи некоторых моделей iPad.

С выходом почти каждых новых версий iOS и iPadOS компания Apple сокращает список поддерживаемых устройств, исключая из него наиболее старые модели. В этом году, по данным источника MacRumors, iOS 17 и iPadOS 17 не смогут установить большинство устройств с процессорами A11 Bionic и старше.

Это значит, что без будущего обновления останутся iPhone 8, iPhone 8 Plus, революционный iPhone X, а также 9,7-дюймовый iPad, 12,9-дюймовый iPad Pro первого поколения и базовый iPad пятого поколения. Исключениями, по данным MacRumors, станут iPad шестого и седьмого поколений, а также 10,5-дюймовый и 12,9-дюймовый iPad Pro второго поколения. Дело в том, что все эти устройства работают на базе процессоров промежуточного поколения Bionic А10 Fusion и Bionic А10Х Fusion.

В прошлом году с выходом iOS 16 поддержки Apple лишилось гораздо больше устройств. А именно, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, оригинальный iPhone SE, а также несколько моделей iPad.

Ожидается, что Apple анонсирует iOS 17 на конференции WWDC 23, которая пройдет 5 июня.

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