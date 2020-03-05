Apple предупредила о нехватке подменных iPhone из-за коронавируса

Apple предупредила сотрудников технической поддержки в магазинах, что в ближайшее время могут быть проблемы с поставкой новых iPhone на замену поврежденных гаджетов.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg. Такие перебои, по данным компании, могут продлиться от двух до четырех недель.

Речь идет о тех случаях, когда пользователи обращаются в магазин из-за каких-либо проблем с iPhone,— если технические специалисты приходят к выводу, что телефон не подлежит ремонту, клиенту могут заменить гаджет на новый. Перебои связаны с негативным влиянием коронавируса на цепочку поставок Apple — так, заводы одного из крупнейших поставщиков компании, Foxconn, некоторое время не работали из-за эпидемии, а в полной мере ее деятельность будет восстановлена только к концу марта. По данным Bloomberg, некоторые магазины Apple также столкнулись с нехваткой запасных частей для замены.

В компании никак не прокомментировали эти данные. Притом еще в середине февраля сама Apple сообщала о том, что поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса.