Apple представит самые дешевые Apple Watch в истории компании

Компания Apple 7 сентября представит бюджетные умные часы, которые будут дешевле Apple Watch SE.

Компания Apple 7 сентября представит бюджетные умные часы, которые будут дешевле Apple Watch SE.

Как передает Report , об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

В беседе с журналистами анонимные инсайдеры заявили, что Apple нацелена на молодую аудиторию и родителей, которые ищут носимые устройства для своих детей. В компании уверены, что новые недорогие часы с поддержкой мобильной связи могут заменить ребенку смартфон.

Учитывая, что стоимость Apple Watch SE начинается от 280 долларов США, а модель с поддержкой сотовой связи и функции Family Setup — от 330 долларов США, есть вероятность, что новая модель с поддержкой сотовой связи окажется дешевле 280 долларов США.

При этом Apple почти пять лет продолжает производить часы Apple Watch Series 3, стоимость которых на данный момент начинается от 200 долларов США. Предполагается, что с выходом новых Apple Watch SE и, вероятно, еще более дешевой модели Apple откажется от производства и продаж часов 2017 года.

Презентация Far Out, на которой будут представлены смартфоны линейки iPhone 14, часы Apple Watch, AirPods Pro и другие новинки компании, состоится 7 сентября в 21:00 (бакинское время).