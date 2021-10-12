Apple представит новый MacBook Pro

Компания Apple представит на мероприятии 18 октября новую модель своего ноутбука MacBook Pro.
Apple обновляет дизайн своего ноутбука впервые за пять лет. Также впервые вместо чипов от компании Intel в MacBook Pro будут установлены чипы собственного производства Apple.
Новая модель ноутбука будет оснащена экранами по 14 и 16 дюймов, дизайн которых также претерпит изменения. Вернется HDMI-порт, от которого ранее Apple решила отказаться, также будут произведены определенные изменения модели управления с помощью тачпэда на клавиатуре.