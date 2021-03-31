О нас
Report Georgia
Аудио новости

Apple представит новые операционные системы в июне

Apple представит новые операционные системы в июне Традиционно на Всемирной конференции разработчиков компания не показывает новые гаджеты, но бывают исключения
ИКТ
31 марта 2021 г. 14:54
Apple представит новые операционные системы в июне

Компания Apple назвала дату проведения ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая в 2021 году вновь пройдет в онлайн-формате.

Как передает Report, презентации новых устройств не ожидается.

Мероприятие состоится 7–11 июня, и на нем представят финальные варианты новых поколений операционных систем для устройств Apple. В частности, будут показаны iOS 15 для смартфонов iPhone, iPadOS 15 для планшетов iPad, macOS 12 для ноутбуков и компьютеров Apple, watchOS 8 для «умных» часов Watch и tvOS 15 для мультимедийной приставки Apple TV.

О премьере новых устройств в рамках WWDC-2021 Apple не сообщает. Традиционно на WWDC компания не показывает новые гаджеты, но бывают исключения. В 2017 году на конференции для разработчиков состоялась премьера нового компьютера iMac Pro, 10,5-дюймового планшета iPad Pro и умной колонки HomePod. В 2019-м Apple на WWDC представила новое поколение ноутбука Mac Pro.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Японская Hitachi покупает IT-компанию GlobalLogic за 9,6 млрд долларов
Японская Hitachi покупает IT-компанию GlobalLogic за 9,6 млрд долларов
31 марта 2021 г. 14:39
Экспортные доходы Азеркосмос выросли на 1%
Экспортные доходы "Азеркосмос" выросли на 1%
31 марта 2021 г. 11:51
Рашад Набиев: Постараюсь оправдать очередное доверие президента
Рашад Набиев: Постараюсь оправдать очередное доверие президента
30 марта 2021 г. 19:38
PayPal разрешит пользователям оплачивать покупки криптовалютой
PayPal разрешит пользователям оплачивать покупки криптовалютой
30 марта 2021 г. 18:03
Huawei выпустит первый планшет на своей операционной системе HarmonyOS
Huawei выпустит первый планшет на своей операционной системе HarmonyOS
30 марта 2021 г. 17:06
На Android-смартфонах нашли опасный троян
На Android-смартфонах нашли опасный троян
30 марта 2021 г. 01:59
Как смартфоны Apple и Google передают личные данные
Как смартфоны Apple и Google передают личные данные
29 марта 2021 г. 12:25
Перечислены способы сэкономить зарядку iPhone
Перечислены способы сэкономить зарядку iPhone
26 марта 2021 г. 20:38
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
24 марта 2021 г. 22:48
В iPhone 13 изменят элемент дизайна, раздражающий пользователей
В iPhone 13 изменят элемент дизайна, раздражающий пользователей
24 марта 2021 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi