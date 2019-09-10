Apple представит новые модели iPhone

Компания Apple проведет во вторник презентацию, на которой, по словам экспертов, будут представлены новые модели смартфона iPhone.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, трансляция мероприятия, которое пройдет в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния), будет вестись на официальном сайте компании.

Начало презентации намечено на 10:00 по местному времени (21:00 по бакинскому времени). Исходя из устоявшейся практики, эксперты утверждают, что она в первую очередь будет посвящена именно обновленной линейке iPhone.