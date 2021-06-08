Apple представила watchOS 8

Apple в рамках своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 рассказала о новых возможностях своей операционной системы для смарт-часов watchOS 8.

Apple в рамках своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 рассказала о новых возможностях своей операционной системы для смарт-часов watchOS 8.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция мероприятия велась на сайте компании.

В watchOS 8 теперь доступны два новых вида тренировок - тайцзицюань и пилатес. Они позволяют измерить частоту сердечных сокращений и интенсивность движений, чтобы получить точные показатели активности. А во время сна теперь можно отслеживать частоту дыхания - количество вдохов-выдохов в минуту. Частоту дыхания во сне и тренды ее изменения можно просматривать в приложении "Здоровье" на iPhone.

Кроме того, в watchOS 8 появятся новые способы просматривать фото и взаимодействовать с ними прямо на запястье. Циферблат "Портреты" оживляет ваши портретные фото, снятые на iPhone, добавляя к ним многослойный эффект: лица на фото автоматически распознаются и выделяются из фона. Подборки из функции "Воспоминания" автоматически синхронизируются на Apple Watch, а с новой страницы экспорта можно делиться снимками через "Сообщения" и "Почту". Также в ОС было добавлено приложение "Контакты": контакты можно просматривать, добавлять, редактировать и пересылать другим пользователям.

Было обновлено и приложение "Дыхание", которое стало называться "Осознанность". К дыхательным упражнениям теперь добавились новые виды практик - сеансы размышления длиной в одну минуту.