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Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods

Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods Компания Apple представила третье поколение своих беспроводных наушников AirPods. Презентация новинок проходила в онлайн-формате.
ИКТ
18 октября 2021 г. 21:47
Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods

Компания Apple представила третье поколение своих беспроводных наушников AirPods. Презентация новинок проходила в онлайн-формате.

Как передает Report, наушники третьего поколения обзавелись обновленным дизайном, напоминающим более продвинутую и дорогую модель - AirPods Pro. Новые наушники оснащены функцией пространственного аудио, а также защищены от попадания влаги. По заявлению производителей, работы аккумулятора хватит на шесть часов беспрерывного прослушивания музыки.

В Apple утверждают, что обновленные наушники обладают более широким диапазоном частот, что положительно скажется на их звучании.

Новинка будет стоить 179 долларов США, ее можно будет заказать начиная со следующей недели.

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