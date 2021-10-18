Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods

Компания Apple представила третье поколение своих беспроводных наушников AirPods. Презентация новинок проходила в онлайн-формате.

Компания Apple представила третье поколение своих беспроводных наушников AirPods. Презентация новинок проходила в онлайн-формате.

Как передает Report, наушники третьего поколения обзавелись обновленным дизайном, напоминающим более продвинутую и дорогую модель - AirPods Pro. Новые наушники оснащены функцией пространственного аудио, а также защищены от попадания влаги. По заявлению производителей, работы аккумулятора хватит на шесть часов беспрерывного прослушивания музыки.

В Apple утверждают, что обновленные наушники обладают более широким диапазоном частот, что положительно скажется на их звучании.

Новинка будет стоить 179 долларов США, ее можно будет заказать начиная со следующей недели.