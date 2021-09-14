Apple представила новый iPhone

Компания Apple на своей ежегодной осенней презентации анонсировала выход новых моделей iPhone 13 и iPhone 13 mini.

Компания Apple на своей ежегодной осенней презентации анонсировала выход новых моделей iPhone 13 и iPhone 13 mini.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, новые модели внешне практически повторяют iPhone 12 с той разницей, что они стали толще и представлены в новых цветах. Новый iPhone 13 оснащен OLED-дисплеем собственного производства Apple, который на 20% ярче предыдущего поколения. Также на 20% уменьшился вырез на верхней панели.

Базовые модели iPhone 13 и iPhone 13 mini оснастили улучшенной 12-мегапиксельной камерой с увеличенной матрицей и оптической стабилизацией на уровне сенсора. Одним из главных нововведений камеры стал "кинематографический режим", который позволяет снимать видео, как в кино - с динамическим фокусом: он фиксируется на движущемся объекте и размывает фон в реальном времени.

Новые модели работают на 5-нм чипе A15 производства Apple, что повысит производительность смартфонов и экономичность батареи.

Аккумулятор также улучшили: теперь зарядки хватит на 1,5 часа дольше, чем на предыдущих версиях. Модуль 5G тоже обновили - он поддерживает большее количество частот в разных странах и новые стандарты (Sub-6GhZ и Microwave).

Цена в США на новые iPhone 13 mini начинается от 699 долларов США, на iPhone 13 - от 799 долларов США.